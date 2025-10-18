Após os ataques do governador Ronaldo Caiado (UB) ao Partido dos Trabalhadores na manhã desta sexta-feira (17) durante a inauguração da implantação do tratamento secundário na Estação de Tratamento de Esgoto Dr. Hélio Seixo de Britto (ETE), em Goiânia, o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), disse ao POPULAR que as falas de Caiado são “uma antecipação do processo eleitoral”. “Acho que nós não estamos no período de eleição. Acho que o que as pessoas querem resolver são as suas vidas. A gente não tem que antecipar o processo eleitoral. O que nós estamos aqui discutindo é saneamento para a população”, afirmou.“Com essa obra que nós estamos fazendo hoje aqui, a gente está resolvendo o problema do esgotamento sanitário de todas as pessoas aqui do município de Goiânia. E o que está acontecendo aqui precisa se multiplicar pelo Brasil. É disso que nesse momento nós temos que tratar. A eleição, a gente tem que tratar na eleição”, disse o ministro. Questionado sobre o cancelamento da visita do presidente Lula (PT) para participar da inauguração da obra na ETE nesta sexta, o ministro minimizou. “Eu confesso a você que a gente precisa pensar nessa obra que nós estamos fazendo, falando aqui. É disso que o cidadão aqui de Goiânia quer tratar. Acho que a eleição, a gente trata na eleição”, afirmou Jader.Sobre a possibilidade de as obras goianas do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) terem maior celeridade e perguntado sobre a demora de 12 anos para a conclusão implantação do tratamento secundário na ETE, o ministro disse que o recurso é disponibilizado pelo governo federal, mas quem toca as obras é o Estado. “Obviamente, o que aconteceu aqui foi que teve um problema anterior nessa obra, especialmente que a CGU fez a paralisação desta obra, mas logo que nós chegamos até o Ministério das Cidades, a primeira recomendação que o presidente Lula nos deu é que nós retomemos todas as obras, tanto de habitação, tanto obras de infraestrutura. O outro ponto que prejudicou bastante foi a ausência de recursos por parte do governo anterior em poder disponibilizar os recursos aos estados, aos municípios”, afirmou o ministro.ReeleiçãoA menos de um mês da Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que ocorrerá no Pará este ano, Jader reforçou da necessidade de união entre os estados, os municípios e o governo federal. Apesar de não mencionar diretamente o projeto de pré-candidatura à Presidência da República de Caiado, o ministro afirmou que acredita que Lula irá se reeleger em 2026. “Porque não tem como. Diante de tantas obras como essa aqui, da estação de tratamento de esgoto de Goiânia, as obras do Minha Casa Minha Vida, infraestrutura que o governo federal está fazendo, eu tenho certeza absoluta que o presidente Lula vai ser reeleito para mais 4 anos”, disse.