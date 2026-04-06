A janela partidária encerrada na sexta-feira (3) fez com que pelo menos 115 dos 513 deputados trocassem de partido. Nessa dança de 22% das cadeiras, a sigla que mais atraiu parlamentares foi o Podemos. O PL, por sua vez, conseguiu recompor a bancada, conforme já apontava a prévia de mudanças registradas até a semana anterior. A base do presidente Lula (PT) permaneceu estável.\nNa bancada goiana, sete dos 17 deputados federais de Goiás trocaram de partido, com MDB, PSDB e Republicanos se beneficiando com duas cadeiras cada. O partido do governador Daniel Vilela (MDB) teve a filiação de Zacharias Calil, pré-candidato ao Senado, e da coordenadora da bancada Flávia Morais.\nO Republicanos terá Marussa Boldrin e Lêda Borges entre os seus quadros, enquanto o PSDB do ex-governador Marconi Perillo recebeu Jeferson Rodrigues e Professor Alcides. A outra mudança na bancada é a filiação de Daniel Agrobom ao PSD, que também articulava a mudança de Magda Mofatto, que teria decidido seguir no PL.