O ex-presidente José Sarney foi internado na tarde de domingo (13) com pneumonia na UDI Hospital, da Rede D'Or São Luiz, no Maranhão. Segundo boletim médico, o paciente está estável, com pressão arterial sob controle e recebe tratamento na veia com antimicrobianos. Não há previsão de alta hospitalar.\nSarney completou 96 anos em abril deste ano. Filiado ao MDB, foi eleito vice-presidente na chapa de Tancredo Neves em 1985 e tornou-se presidente após sua morte.\nSeu governo (1985-1980) foi marcado por tentativas frustradas de conter a hiperinflação e pela promulgação da Constituição Brasileira de 1988, em vigor até hoje. Ao final do mandato, se elegeu três vezes consecutivas como senador do Amapá e foi três vezes presidente do Senado.\nQuanto ganha um deputado federal? Veja salário e benefícios em 2026