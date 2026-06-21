Ex-prefeito Max Barbosa (Reprodução/ Redes sociais)\nNeste domingo, os moradores de Joviânia, no sul do estado de Goiás, estão retornando às urnas para um compromisso eleitoral extra. Cidadãos participam da eleição suplementar que definirá quem serão os novos prefeito e vice-prefeito do município após decisão da Justiça Eleitoral pela cassação dos diplomas do ex-prefeito e do ex-vice-prefeito Max Pereira Barbosa (Podemos) e Vanderci Donizeti Ricioli (PSD) por compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2024.\nA reportagem procurou a defesa do ex-prefeito, ex-vice-prefeito e de dos dois ex-vereadores, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto.\nA nova votação foi determinada pela Justiça Eleitoral após o julgamento definitivo de um recurso eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). A decisão decorreu da cassação do diploma do prefeito, vice-prefeito e dois vereadores eleitos em 2024, além da determinação de inelegibilidade dos candidatos por oito anos e multa individual de R$ 20 mil para cada condenado.