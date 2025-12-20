O juiz Pedro Ricardo Morello Brendolan, da 4ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, rejeitou pedido de indenização do empresário Matheus Henrique Aprígio Ramos, filho do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, em ação contra o jornal O POPULAR e a repórter de Política Fabiana Pulcineli.\nNa ação, protocolada em outubro do ano passado, Matheus, proprietário da ETS Empreendimentos Ltda., pedia indenização total de R$ 100 mil por danos morais e materiais por reportagens publicadas em 2020 sobre os planos de construção de um shopping em áreas públicas do Estado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).\nO autor da ação alegou que as reportagens eram “ofensivas” e “com informações falsas e sensacionalistas”. Ele apontava ainda “grave abalo à imagem, honra e reputação” e atribuía às matérias a decisão do governo, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), de rescisão de contrato com a ETS.