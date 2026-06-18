O juiz Everton Pereira Santos, da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, acatou pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e determinou nesta quarta-feira (17) a suspensão imediata do contrato do governo estadual com a empresa Paladium Corp Desenvolvimento de Tecnologia para a ampliação do programa IA Contra o Crime.\nO POPULAR mostrou na sexta-feira (12) que o governo fez duas dispensas de licitação para promover a extensão do programa de implantação de câmeras com inteligência artificial a 194 municípios, ao custo de R$ 304,8 milhões.\nNa ação judicial protocolada na terça-feira (16), com pedido de liminar, a promotora Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça de Goiânia, apontou suspeitas de burla ao processo licitatório, vedação a subcontratação, ausência de capacidade técnica e operacional da Goiás Telecom (estatal que assinou a parceria com a Paladium e foi transformada em Goiás Tecnologia, GOtech) e uso da estatal como intermediária para contratação de empresa privada.