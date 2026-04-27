Associações que representam juízes e membros do Ministério Público pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais 30 dias para aplicação das regras que restringiram o pagamento de penduricalhos.\nPenduricalhos são benefícios concedidos a servidores públicos e que, somados ao salário, não cumprem o teto remuneratório constitucional de R$ 46,3 mil.\nNo dia 25 de março, por unanimidade, os ministros do Supremo decidiram que as indenizações adicionais, gratificações e auxílios deverão ser limitados a 35% do valor do salário dos ministros do STF, que tem o teto como referência e é equivalente a R$ 46,3 mil.\nSTF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna\nZema defende processo de impeachment contra 'frutas podres' do STF\nSTF proíbe cidades de trocarem nome de guarda para polícia municipal