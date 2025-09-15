Os magistrados do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) têm Índice de Disparidade Salarial (IDS) de 39,2 em relação à renda per capita dos moradores do estado. O número demonstra que estas autoridades recebem mensalmente quase 40 vezes o que ganha um cidadão comum goiano.\nOs dados são de estudo publicado pelo Livres, associação civil voltada ao liberalismo econômico, que considerou a remuneração média mensal de R$ 82.300 dos magistrados do estado e a renda domiciliar per capita de R$ 2.098 mil da população.\nO levantamento tem o objetivo de mostrar o descolamento entre o salário de autoridades públicas brasileiras e a realidade dos cidadãos. A publicação também analisou as remunerações de vereadores, deputados estaduais e federais, governadores, prefeitos e presidente. No caso dos deputados estaduais goianos, o índice é de 18,8. Já para os vereadores de Goiânia, 6,6 (veja quadro).