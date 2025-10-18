A juíza Mariuccia Benício Soares, da 2ª Zona Eleitoral de Goiânia, decidiu nesta sexta-feira (17) pela impugnação da chapa apresentada pela federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, para o cargo de vereador na eleição à Câmara Municipal. A conclusão da magistrada aponta a existência de “candidaturas fictícias” e define pela cassação dos mandatos dos três vereadores eleitos da sigla: Kátia Maria, Edward Madureira e Fabrício Rosa.A decisão judicial de primeira instância identificou suposta fraude à cota de gênero por conta de três nomes lançados pelo PV e determinou a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da federação, assim como dos diplomas de todas as candidaturas. Estabelece ainda a nulidade dos 49.065 votos do grupo, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário. Cálculos preliminares apontam que o novo cálculo poderá favorecer os suplentes José Roberto Conselheiro (Avante), Enicleia Morais (PSB) e Lucélia Rodrigues (PSD). O Partido dos Trabalhadores (PT), no entanto, já apresentou recurso contra a decisão e os parlamentares petistas continuarão nos cargos até o fim das possibilidades de apelação, com o trânsito em julgado. A expectativa da sigla e dos vereadores é de rápida reversão ainda no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/GO).A ação de impugnação foi movida pelo candidato não eleito, ex-vereador Kleybe Morais (MDB), com a alegação de que a federação teria incidido em fraude envolvendo candidaturas femininas falsas. O processo inicial do ex-vereador apontava a suposta falta de engajamento das candidatas do PV na campanha e baixa votação obtida, além de prestações de contas padronizadas e sem movimentação relevante.Apesar dos apontamentos iniciais, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo indeferimento dos pedidos ao indicar que ficou “amplamente comprovado” que as três candidatas do PV realizaram atos de campanha, aplicaram recursos financeiros de forma legítima e participaram do pleito de maneira efetiva. “Nessas circunstâncias, eventual dúvida que ainda pudesse subsistir deve ser interpretada em favor da preservação da soberania popular”, apontou a promotora Lilian Conceição Mendonça de Araújo, em 25 de agosto.A promotora ainda argumentou que o entendimento tem respaldo na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e posicionou que “a mera votação inexpressiva ou a semelhança em valores de gastos não configuram, por si, fraude”. Segundo ela, “é indispensável a comprovação de um acordo de vontades fraudulento, com ausência total de campanha, o que não se verificou no presente processo”. No dia posterior à manifestação do MP, o próprio autor, Kleybe Morais, apresentou ofício com a desistência da ação. A juíza eleitoral, no entanto, rejeitou a manifestação ministerial e citou 18 pontos que confirmariam a fraude à cota de gênero pela federação de PT, PCdoB e PV. “Aponto os elementos colhidos dos autos que formam minha convicção de que as candidaturas de Bianca de Sá Mesquita, Ana Carolina Campos Rodrigues e Eva Aparecida Moreira eram mesmo fictícias”, escreveu. Um dos argumentos cita a baixa votação das três candidaturas, que receberam 14, 29 e 35 votos, respectivamente.A magistrada ainda alega falta de participação das postulantes na campanha, tanto em relação à distribuição física de materiais gráficos, quanto em postagens nas redes sociais, além de gastos que “não tiveram comprovada a prestação do serviço”. As provas juntadas ao processo, para a juíza, “não confirmam efetivo engajamento em favor da candidatura”.Por fim, Mariuccia concluiu que a impugnação das candidaturas femininas, por ocorrência de fraude, incorre em descumprimento do mínimo de 30% da cota de gênero pelo PV. O partido lançou, além das três mulheres, outros cinco candidatos. Já a federação, mesmo com a decisão, manteria o atendimento à cota, com 25 homens e 10 mulheres.ReaçãoEm nota, a direção municipal do PT se manifestou contrária à decisão que cassou os mandatos dos vereadores. Para o partido, a sentença desconsidera depoimentos e provas que mostram que as candidatas citadas fizeram campanha, tiveram contas aprovadas e participaram de atividades eleitorais, além de destacar o posicionamento do Ministério Público Eleitoral pela improcedência da ação e a desistência do autor.A legenda aponta que o depoimento das candidatas não deixou dúvidas de que o caso se trata de “baixo desempenho eleitoral” e que a situação é “comum em eleições proporcionais amplamente pulverizadas como a de Goiânia”.“Para o PT Goiânia, a decisão é injusta, sem base sólida e fere a soberania das urnas, atingindo uma federação legitimamente eleita e que representa a diversidade política e social da capital. O partido informa que recorrerá ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e reafirma sua confiança na Justiça e na reversão dessa decisão, que penaliza mulheres que participaram de forma real e legítima do processo eleitoral”, conclui a presidente municipal da sigla, Neyde Aparecida.Os três vereadores também repudiaram a decisão judicial, por meio de notas. Fabrício Rosa rejeitou as acusações de candidaturas fantasma e afirmou que “não houve nenhuma candidata de fachada na federação”. O vereador ainda avaliou que decisão “pareceu equivocada e arbitrária” e espera a reversão nas instâncias superiores. A então presidente estadual do PT durante a eleição municipal, Kátia Maria, reagiu com “indignação” à sentença. Em nota, a vereadora afirmou que a decisão é “desprovida de base probatória robusta” e que “a juíza ignorou depoimentos das candidatas e provas de atos de campanha”. “A democracia não pode ser fragilizada por interpretações enviesadas que punem o esforço feminino em meio a desigualdades históricas”, disse.Já Edward Madureira expressou “discordância e indignação” em decisão que, segundo ele, “desconsidera provas concretas apresentadas nos autos, como os depoimentos das candidatas, materiais de campanha, prestações de contas aprovadas e registros de participação efetiva nas eleições”, avaliou.