A Justiça do Distrito Federal condenou na terça-feira (23) o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) por danos morais por uma publicação nas redes sociais que responsabilizava o PT pelo atentado a faca contra o então candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PL) na eleição de 2018. A decisão, de primeira instância, é do juiz Wagner Pessoa Vieira e determina o pagamento de R$ 20 mil em indenização ao PT. Cabe recurso.\nA defesa do congressista não foi localizada para comentar o assunto até a publicação da reportagem.\nO deputado publicou um vídeo no qual afirmava que “o PT mandou Adélio Bispo matar o até então candidato à Presidência Bolsonaro”. “Quem fala isso é o próprio assassino. Isso é uma bomba tão gigantesca. A imprensa vai fazer de tudo para abafar isso que eu acabei de falar, então peço para que você compartilhe o máximo possível”, afirmava o post.