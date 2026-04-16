A Justiça italiana publicou nesta quinta-feira (16) uma segunda sentença favorável à extradição para o Brasil da ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP).\nNo novo documento, a Corte de Apelação de Roma trata exclusivamente do caso em que Zambelli perseguiu um homem com uma arma em mãos em São Paulo, em 2022.\nNo fim de março, a corte já havia se pronunciado a favor da extradição da Zambelli pela invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e a emissão de um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).\nOs dois casos foram analisados juntos nas audiências realizadas no tribunal, mas os juízes decidiram publicar duas sentenças separadas. Segundo a Folha de S.Paulo apurou, como Zambelli está presa, a corte pode ter dado prioridade à decisão do primeiro pedido de extradição, deixando para analisar o segundo com menos urgência.