Os empresários Mário César de Paiva e Paulo Fernandes Marçal Filho, e o funcionário Glauco Rezende Ribeiro, investigados na Operação Simulatio, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) no dia 11 de agosto, foram soltos no sábado (15), após revogação da prisão preventiva. O juiz substituto em segundo grau Ricardo Silveira Dourado acatou o pedido da defesa, que alegou falta de contemporaneidade dos fatos investigados, demora no cumprimento do mandado e problemas de saúde de dois dos presos.\nMário é dono da empresa César Sistemas Construtivos Ltda, e, segundo suspeitas apontadas pelo MP-GO, lideraria um esquema de fraudes em licitações em oferta de contêineres e salas modulares, com supostos desvios de R$ 14,8 milhões. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em órgãos públicos de dez municípios e na sede da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), do governo estadual.