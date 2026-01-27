O senador Jorge Kajuru (PSB) rejeitou nesta segunda-feira (26) a possibilidade de disputar as eleições deste ano pelo estado de São Paulo, em pleito por uma cadeira na Câmara dos Deputados. O parlamentar já havia anunciado que não disputaria nova eleição ao fim dos oito anos do atual mandato, ao alegar falta de “reconhecimento” do eleitorado goiano.\nEle diz que tem a intenção de priorizar tratamentos de saúde, depois de ter recebido, em dezembro, o diagnóstico para doença de Parkinson.\nA ideia de se candidatar a deputado federal por São Paulo ganhou força entre lideranças e dirigentes nacionais do PSB, que teriam medido boa intenção de votos em pesquisas internas. Em declaração ao jornal Folha de S. Paulo, Kajuru confirmou a apresentação da alternativa.\nEm CPI, Kajuru articula convite para Caiado