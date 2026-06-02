Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e o condutor principal de uma tentativa de terceira via nas próximas eleições presidenciais, defendeu o voto distrital misto, a transparência em todas as esferas de governo e uma reforma no atual sistema das emendas parlamentares durante sua palestra no Fórum de Lisboa, nesta segunda-feira (1°).\nEm um painel sobre o pacto federativo, Kassab destoou dos outros integrantes da mesa pela assertividade. “Acho que está ficando muito caro para o Brasil a ausência dessa discussão”, disse o presidente do PSD, antes dos elogios ao “gênio da política”, uma das tantas descrições laudatórias que recebeu dos colegas de sessão.\nHoras antes, ao chegar mais cedo para a abertura do evento, capitaneado pelo decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e que há 14 anos é realizado na capital portuguesa, Kassab ainda vestia o figurino de principal articulador da alternativa às candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.