O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira (9) que o nome escolhido para assumir a candidatura à Presidência da República pelo partido deve ser anunciado até dia 31 de março. A decisão atende a pedido feito nas últimas duas semanas pelo governador Ronaldo Caiado, reforçado pelos outros postulantes na legenda, os também governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Paraná, Ratinho Júnior.\nA definição foi dada por Kassab em conversa com jornalistas após evento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A entidade promoveu encontro político com os três pré-candidatos, levados por Kassab, que também é secretário de Relações Institucionais do governo paulista, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos). O debate “Propostas para o Brasil” teve organização do Conselho Político e Social da ACSP, presidido pelo ex-senador Heraclito Fortes (PSD).