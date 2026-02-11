Depois de designar o deputado federal cearense Domingos Neto para tentar articular um consenso no diretório do PSD em Goiás, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, diz esperar um acordo “nos próximos dias” que contemple o governador Ronaldo Caiado, recém-filiado, e o senador Vanderlan Cardoso.\nOs quatro tiveram reunião na segunda-feira (9), em São Paulo, quando Vanderlan e Caiado defenderam suas teses e não sinalizaram recuo: o senador insiste na candidatura à reeleição, enquanto o governador defende a aliança com o PL, com a oferta da vaga ao Senado ao deputado federal Gustavo Gayer.\nPara o grupo de Caiado, a “terceirização” da decisão, passando a bola a Domingos Neto, seria um novo sinal de Kassab de que a candidatura ao Senado em Goiás não é prioridade para o diretório nacional. Já Vanderlan considera que ganha fôlego ao não ter manifestação clara do dirigente contra seu projeto.