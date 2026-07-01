Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab será o candidato a vice de seu correligionário Ronaldo Caiado na disputa à Presidência da República, em outubro. A decisão será anunciada nesta quarta-feira (1º) durante evento em Brasília.\nA informação foi antecipada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha de S.Paulo. Com isso, o PSD seguirá para as eleições presidenciais com uma chapa pura, ou seja, formada apenas por quadros do partido.\nCaiado foi questionado sobre o vice, nesta terça (30), mas evitou confirmar a indicação de Kassab. Ele disse a jornalistas, após um encontro com investidores em São Paulo, que o nome escolhido possui “estatura para estar ali auxiliando a governabilidade” e que a ideia era indicar “alguém que acrescente, e não uma pessoa que seja figurativa”.\n“No momento em que a população enxerga uma chapa já construída e apresentando o que deveria apresentar, que são os temas do nosso plano de governo, as pessoas vão vendo que não estamos fazendo um projeto político na base do achismo”, disse Caiado.