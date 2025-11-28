A juíza Maria Umbelina Zorzetti, do 3º Juizado Especial Criminal, condenou o procurador-geral da Câmara Municipal de Goiânia, Kowalsky Ribeiro, por ameaça (artigo 147 do Código Penal) a Divino Sérgio Dorneles, chefe de Gabinete do vereador Sargento Novandir (MDB). A decisão desta quarta-feira (26) baseia-se em episódio de 5 de maio, em que os dois discutiram no estacionamento da Casa. A pena fixada pela magistrada é de um mês de detenção, no regime inicial aberto, a ser cumprida na Casa do Albergado, caso não haja substituição. Porém, por preencher os requisitos legais, Kowalsky teve a pena de prisão substituída por uma restritiva de direitos, na qual foi fixado o valor de R$ 7.590,00 (prestação pecuniária), que deverá ser depositado na Conta Única de Penas Pecuniárias do Tribunal de Justiça de Goiás em até 30 dias. Segundo a sentença, a condenação se fundamentou sobretudo nos depoimentos da vítima e da testemunha ocular Eduardo Duarte Gomes, também assessor de Novandir, considerados “firmes, coerentes e harmônicos”, além do registro de atendimento policial do caso e da apreensão da arma de fogo logo após o ocorrido. A juíza destacou que as imagens do circuito interno, embora não tenham captado o momento exato, mostraram Eduardo puxando Dorneles para longe, o que corroboraria a narrativa da “intimidação armada”.O caso resultou na exoneração de Kowalsky e de Dorneles. Contudo, cerca de um mês depois, em junho, ambos retornaram ao Legislativo para as mesmas funções. Além disso, a juíza determinou o pagamento de indenização mínima de R$ 7.590,00 à vítima, equivalente a cinco salários mínimos, a ser depositada em conta judicial após o trânsito em julgado da decisão. Procurado, o advogado Benedito Torres, que representa Kowalsky, afirmou ao POPULAR que irá protocolar recurso de apelação à decisão da magistrada na semana que vem e reforçou que seu cliente “é inocente”. “Respeitamos a decisão da juíza mas não concordamos com ela em hipótese nenhuma”, disse Torres. A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Dorneles. Ainda segundo a sentença, Kowalsky negou ter apontado a arma e afirmou apenas ter “coldreado”, dizendo que se tratou de uma armação e que as imagens não mostram gesto típico de ameaça. A juíza, contudo, entendeu que essa versão ficou sem respaldo diante da convergência dos depoimentos e dos demais elementos do processo.Conforme a magistrada, se o procurador não tinha a intenção de intimidar, “não haveria razão para que ele a retirasse do interior do veículo e a portasse visivelmente na cintura durante a discussão”. “As alegações apresentadas pela vítima encontram ainda respaldo no fato inconteste de que o acusado efetivamente se encontrava armado no momento dos fatos, circunstância que foi constatada pela Polícia Militar quando da abordagem realizada em seu gabinete logo após o episódio”, escreveu Zorzetti.A sentença foi proferida quase 15 dias após o Giro mostrar que o Ministério Público de Goiás (MP-GO) havia pedido a absolvição de Kowalsky, alegando que “os fatos não se deram da forma narrada pela vítima (Dorneles”. Ao rebater a tese de que não poderia condenar o réu porque o órgão havia pedido a absolvição, a juíza citou o artigo 385 do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a condenar mesmo quando o MP pede o contrário, desde que a decisão esteja “rigorosamente fundamentada”. Zorzetti destacou que, ao contrário da conclusão do MP, não houve qualquer contradição relevante que fragilizasse a versão apresentada, e que a palavra da vítima, quando apoiada por testemunho direto e por circunstâncias objetivas do caso, possui especial valor probatório.