O plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou em primeiro turno nesta segunda-feira (22) o substitutivo do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, enviado pelo Executivo. O texto aprovado é o referendado na Comissão Mista na última sexta-feira (19), com o voto em separado de Pedro Azulão Jr. (MDB), que reduz o porcentual de remanejamento da Prefeitura de 30% para 23%, após acertos com o líder do governo, Wellington Bessa (DC). A proposta segue para o segundo turno já nesta terça (23).\nOuça na CBN Goiânia mais detalhes sobre a defesa do texto: Tramitação da LDO na Câmara de Goiânia tem divergências entre vereadores\nEm seu voto, Azulão acolheu dois pontos do relatório original de Lucas Vergílio (MDB). Do conjunto de 37 emendas sugeridas pelos vereadores, o emedebista confirmou apenas três, que tratam de ajustes específicos da execução orçamentária, de Aava Santiago (PSDB), Kátia Maria (PT) e Oséias Varão (PL).