A proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027 chegou à Câmara de Goiânia em 16 de abril e está com a tramitação parada há mais de um mês, desde 6 de maio. É obrigatório que a LDO seja votada pela Casa antes do início do recesso legislativo de julho, pois o texto serve de base para a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA), que deve ser encaminhada pelo Paço à Câmara no segundo semestre.\nO sistema da Casa mostra que a última movimentação da LDO 2027 foi na Procuradoria Jurídica da Casa, com parecer favorável de um de seus membros. Em seguida, o texto será analisado pelo procurador-geral, Kowalsky Ribeiro. Ao POPULAR, Ribeiro disse que tem dezenas de projetos para serem avaliados, argumentando que é comum que vereadores ampliem a quantidade de matérias apresentadas em ano eleitoral (cerca de 20 parlamentares devem ser candidatos a deputado ou senador). O procurador-geral disse que ainda não fez análise da LDO e não é possível indicar uma previsão de quando isso ocorrerá.