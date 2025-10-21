Reenviado à Câmara Municipal de Goiânia na última sexta-feira (17), o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, de autoria da Prefeitura, volta à estaca zero de sua tramitação após alterações no texto e acertos entre as cúpulas do Executivo e Legislativo.\nA expectativa é que a proposta seja lida em plenário já na sessão ordinária desta terça-feira (21) para então ser encaminhada à Comissão Mista - o colegiado é responsável pela análise inicial da matéria antes dos dois turnos de votação em plenário.\nAo POPULAR, o prefeito Sandro Mabel (UB) destaca a construção a “quatro mãos” da LDO depois de ter retirado o projeto da Câmara no dia 29 de setembro em virtude da aprovação de emendas que diminuíam o poder para remanejar recursos.\nOuça na CBN Goiânia mais detalhes sobre a defesa do texto: Tramitação da LDO na Câmara de Goiânia tem divergências entre vereadores