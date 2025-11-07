Proposta ressalta o papel fundamental de refletir a vida no campo, as histórias de amor e as tradições rurais do país (Reprodução/ Instagram Marília Mendonça)\nA cultura sertaneja está prestes a receber um reconhecimento histórico no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados (CD) deu um passo significativo ao aprovar, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (Ccjc), o Projeto de Lei (PLC) 5808/23, batizado de "Lei Marília Mendonça".\nO texto reconhece a música caipira e sertaneja como manifestação da cultura nacional e segue agora para apreciação no Senado Federal. De autoria da deputada goiana Flávia Morais (PDT), não apenas confere o status de manifestação cultural à música, mas também estabelece o incentivo, por parte do poder público, de preservar a memória do gênero musical.\nAo POPULAR, a deputada federal Flávia Morais explicou que a lei leva o nome da cantora pois ela trouxe um maior reconhecimento para a cultura de Goiás.