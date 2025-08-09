O projeto de lei que autoriza a caça do javali-europeu no estado foi aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A proposta, de autoria do deputado estadual Amauri Ribeiro (UB), segue para sanção ou veto do governo estadual.\nA segunda votação foi realizada na quinta-feira (7), com 21 votos favoráveis e nenhum contrário. Conforme o projeto de lei nº 8510/23, o intuito é tratar o controle populacional e o manejo sustentável do javali-europeu e dos híbridos (resultado do cruzamento dessas espécies com outras) em território goiano.\nGoverno de Goiás enviará projeto sobre terras raras à Alego\nDeputados voltam a articular vagas em tribunais\nMorro da Serrinha vai se tornar 'parque inteligente'\nMaria Gorete Dantas Ribeiro, de 51 anos, e Stella Xavier, de 24, mostram javali abatido em caça (André Costa/O Popular)