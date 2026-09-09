Pelo menos nove carreiras de servidores da Prefeitura de Goiânia passaram, entre 2022 e 2024, por reestruturações ou concessões de benefícios que levaram a impacto financeiro. Para a gestão de Sandro Mabel (UB), iniciada em 2025, essas mudanças estão entre os fatores que contribuíram para o “cenário desafiador” da folha de pagamento atualmente, com possibilidade de rompimento nos próximos anos de limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).\nEntre as categorias beneficiadas estão procuradores, guardas civis metropolitanos, operacionais da administração, administrativos, agentes de trânsito, auditor de tributos, agentes comunitários de saúde e endemias, auditores fiscais de posturas e saúde pública e administrativos da educação. As modificações foram aprovadas pela Câmara de Goiânia.