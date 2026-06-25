Um dia depois da polêmica envolvendo o cancelamento da primeira audiência pública para discutir o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027 por suposta falta de representantes do Paço, o relator do texto na Comissão Mista da Câmara de Goiânia, Léo José (SD), admitiu, nesta quarta-feira (23), ter cancelado a reunião mesmo ciente da presença de representantes da secretaria da Fazenda (Sefaz).\n“Tive até um dissabor com a Prefeitura, que fica achando que estamos aqui para ser funcionários (deles). Ontem, quando abri a audiência pública, tinha três pessoas da Prefeitura. E eu encerrei a audiência pública por vergonha e pedi respeito à Prefeitura”, afirmou durante reunião da CCJ.\nCancelamento de audiência pública sobre a LDO causa atrito com o Paço\nCronograma pode adiar votação da LDO na Casa e causar atraso no recesso