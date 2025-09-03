Área destinada ao novo aeroporto de Jataí, no sudoeste goiano. (Divulgação/Ministério dos Portos e Aeroportos)\nA licitação para a construção do novo terminal de passageiros do aeroporto de Jataí, no sudoeste goiano, foi autorizada nessa terça-feira (2). O investimento para a conclusão da obra, que totaliza R$ 12,4 milhões, visa modernizar a infraestrutura da cidade e ampliar a aviação regional no Brasil. A autorização ocorreu em uma audiência em Brasília (DF) com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.\nO projeto prevê um terminal de 1.796 m², com capacidade para atender até 150 passageiros em horários de pico. A nova estrutura contará com áreas de embarque e desembarque, check-in, restituição de bagagens, administração, central de resíduos sólidos, guarita de vigilância e estacionamento.