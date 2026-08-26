A licitação para gestão do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do governo de Goiás recebeu apenas duas propostas nesta terça-feira (25), lideradas pelas empresas paulistas Rio Bravo Investimentos e Veritas Capital Management. A Secretaria de Estado da Administração (Sead) não divulgou detalhes dos valores alegando que há prazo de três dias para análise das propostas. A classificação será divulgada na segunda-feira (31), com critério de julgamento por técnica e preço.\nO valor estimado no edital da concorrência é de R$ 77,7 milhões. O documento menciona 17 imóveis públicos, avaliados em R$ 834 milhões, mas a lista não é definitiva, podendo haver novas inclusões mais adiante. O edital aponta estimativa de valor total de projetos de R$ 12,3 bilhões ao longo de 13 anos de execução e potencial de R$ 1,8 bilhão de recebíveis ao Estado.