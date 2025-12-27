Depois de articular contra a proposta e prorrogar a tramitação, o líder da base do prefeito Sandro Mabel (UB) na Câmara Municipal de Goiânia, Wellington Bessa (DC), admitiu nesta sexta-feira (26) que o projeto de lei que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo, deverá ser aprovado em plenário. O vereador considera posicionamentos de vereadores aliados ao Paço Municipal, que antecipam posição favorável à proposta, e adianta que deverá liberar a base para a deliberação.\nA avaliação do líder de Mabel ocorreu em entrevista ao POPULAR logo depois da aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), de emenda que altera a redação do projeto para condicionar a revogação da taxa do lixo à apresentação prévia de um estudo detalhado de impacto orçamentário e financeiro. Além disso, define a indicação de medidas de compensação da renúncia de receita, conforme exigem a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal.