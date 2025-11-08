Líder do governo, o deputado estadual Talles Barreto (UB) solicitou ajuda de custo para duas viagens internacionais, registradas entre janeiro e outubro de 2025, que resultaram em uma despesa de R$ 214 mil à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O Portal da Transparência do Legislativo mostra que a primeira foi realizada entre Portugal, França e Itália, de 27 de dezembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025.\nEmbora o período tenha 15 dias, o deputado estadual solicitou sete diárias, que custaram R$ 7,3 mil, cada. Pela locomoção, o parlamentar recebeu R$ 13,7 mil. O montante desta viagem foi de R$ 65,1 mil.\nO outro itinerário foi realizado entre Portugal e Japão, de 8 a 23 de julho, pelo qual o parlamentar recebeu R$ 148 mil de ajuda de custo. Em nota, a assessoria de Barreto afirmou que “todas as viagens realizadas contaram com autorização e prestação de contas conforme as normas da Assembleia Legislativa de Goiás”.