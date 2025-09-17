A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta terça-feira (16), em primeira votação, o pagamento de data-base de 4,83% para os servidores da Prefeitura. A matéria ainda precisa passar por uma votação na Comissão do Trabalho e Servidor Público (CTSP) e receber mais uma vez o respaldo do plenário.\nLíder do governo, Wellington Bessa (DC), afirmou que a matéria deve ser analisada pela comissão nesta quarta-feira (17) pela manhã. Com isso, disse Bessa, há expectativa de que a segunda votação no plenário ocorra na quinta-feira (18).\nAo longo da sessão desta terça, vereadores criticaram o índice de 4,83% enviado pela Prefeitura e a previsão de pagamento a partir de setembro (a legislação prevê a aplicação da data-base em maio). O POPULAR mostrou que, para o Fórum Sindical de Goiânia, que reúne nove sindicatos e quatro associações, o índice correto seria de 5,53%. O prefeito Sandro Mabel (UB) já afirmou que o porcentual poderia chegar a 5,25%, mas reforçou que a Prefeitura só teria condições de bancar os 4,83%.