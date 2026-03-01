Lideranças bolsonaristas de Goiás se reuniram em ato pró-anistia, neste domingo (1º), em Goiânia. Os manifestantes de concentraram na Av. Assis Chateaubriand, próximo à Praça Tamandaré, no Setor Oeste, às 10h. Por volta das 11h30, o grupo caminhou até a Praça Cívica, no Centro. O movimento acontece em diferentes capitais brasileiras e foi chamado de “Acorda, Brasil”.\nNos discursos, parlamentares e outras lideranças defenderam a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado por liderar uma tentativa de golpe e por organização criminosa, entre outros crimes, e está preso na Papudinha, no Distrito Federal.\nHouve também pedidos de liberdade para outras pessoas que estão presas por causa dos atos antidemocráticas de 8 de janeiro, como João Paulo Cavalcante, que foi candidato a deputado estadual em Goiás em 2018 pelo antigo PSL e a vereador de Goiânia pelo DC em 2020.