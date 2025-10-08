O lixo reciclável que chega até as cooperativas de reciclagem em Goiânia é pesado no ‘olhômetro’ e pode causar prejuízos milionários para a capital, segundo o vereador Sanches da Federal (PP). Durante uma reunião da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, vereadores escutaram dois representantes de cooperativas.\nEm entrevista à TV Anhanguera, Dulce Helena do Vale, presidente da Cooper Roma, disse que existe um contrato alegando que a pesagem deve ser feita em metros cúbicos.\nNão é a cooperativa que faz isso, já é algo que está lá dentro do contrato. Tem um contrato falando que é feito em metros cúbicos, não somos nós das cooperativas. O que a gente faz é observar, se o caminhão está cheio, médio ou baixo. O cooperado chega verifica e assina”, disse.