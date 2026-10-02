A Prefeitura de Goiânia enviou à Câmara, nesta quinta-feira (1), a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. A matéria prevê despesa de R$ 5,4 bilhões com pessoal e encargos sociais. Entre os principais gastos também estão R$ 191 milhões com juros e encargos da dívida e R$ 4 bilhões de despesa corrente.\nA previsão, como O POPULAR havia mostrado, é de R$ 1,6 bilhão em investimentos. Na justificativa da matéria, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirma que o recurso será usado para conclusão de obras, melhoria da infraestrutura urbana e expansão e qualificação dos equipamentos e serviços públicos.\nAs principais receitas da prefeitura são das categorias de impostos, taxas e contribuições de melhoria, que somam R$ 4,7 bilhões; e de transferências correntes, com R$ 4,8 bilhões.\nA matéria estima receita e fixa despesa de R$ 11,7 bilhões para o próximo ano. Na justificativa, Mabel destacou a previsão de aplicar R$ 2,4 bilhões em Saúde; R$ 2,4 bilhões em Educação; R$ 1,4 bilhão em Previdência Social; R$ 887 milhões em saneamento básico; e R$ 391 milhões em urbanismo.