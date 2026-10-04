Com o primeiro turno das eleições gerais neste domingo (4), eleitores de Goiânia, Aparecida de Goiânia e de outros municípios de Goiás devem consultar antecipadamente o local onde irão votar. A Justiça Eleitoral orienta que a verificação seja feita antes do deslocamento, já que o endereço da seção pode ter sido alterado desde a última eleição. A consulta pode ser realizada pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral, ou pelo aplicativo e-Título.\nEm Goiânia, o eleitor também pode consultar informações pelo telefone 148, serviço gratuito da Justiça Eleitoral. O atendimento funciona em regime especial das 6h às 18h no sábado (3) e no domingo (4).\nPara Aparecida de Goiânia, Anápolis e demais municípios do estado, o atendimento é feito pelos respectivos cartórios eleitorais. Quem ligar para o 148 a partir do interior ou da Região Metropolitana será direcionado para a zona eleitoral responsável pela localidade.