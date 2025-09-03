Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Goiânia, o vereador Luan Alves (MDB) disse nesta quarta-feira (3) ao quadro Trilha da Política, da rádio CBN Goiânia, que o prefeito Sandro Mabel não perdeu a maioria dos votos da comissão. Não houve quórum na reunião ordinária desta manhã na CCJ, mas Luan negou que tenha sido uma articulação para atrasar a votação do projeto de lei do prefeito que amplia de dois para cinco anos do tempo de contratação de professores temporários. Luan Alves observou que nem mesmo vereadores fiéis ao prefeito, como Thialu Guiotti (Avante) e Ronilson Reis (SD), faltaram à reunião.\nDe acordo com apurações da CBN Goiânia, o prefeito deve tornar sem efeito as demissões de indicados pelos vereadores Denício Trindade (UB) e Leo José (SD) em função do avanço de conversas com os dois. Denício e Leo integraram o grupo de 16 vereadores da base aliada que assinaram o pedido para instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn.