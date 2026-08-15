Candidata da Unidade Popular (UP) ao governo de Goiás, Luciana Amorim apresenta o combate à violência de gênero como principal proposta de campanha e defende a retomada de serviços pela gestão estadual, como a distribuição de energia elétrica. Em entrevista à CBN Goiânia, a analista judiciária detalha discurso voltado à defesa do serviço público, da valorização dos trabalhadores e do combate às desigualdades estruturais, como conceitos que embasam as propostas do partido.\nA servidora pública e militante social define como meta da campanha ao Palácio das Esmeraldas a construção de uma alternativa socialista no estado, em processo que passa, segundo ela, pela representatividade do povo trabalhador e das mulheres em espaços de decisão. Graduada em Direito e atuante na coordenação do Movimento de Mulheres Olga Benário, a candidata aponta que a principal bandeira de uma eventual gestão será o combate rigoroso à violência contra a mulher e o fim do feminicídio.