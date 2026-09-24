-Debate O Popular e CBN com candidatos ao Governo de Goiás (1.3459676)\nO candidato do PT ao governo estadual, Luis Cesar Bueno, comemorou a participação no debate entre os postulantes, realizado nesta quinta-feira (24) pelo POPULAR e CBN Goiânia, e criticou supostas “contradições” dos adversários durante o evento. O ex-deputado estadual destacou a apresentação de propostas e a tímida referência dos adversários a seus candidatos à presidência, enquanto ele próprio defende constantemente o alinhamento às políticas e à votação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).\n“Eu vi o debate de forma muito positiva. Iniciou um processo de aguçamento das contradições dos planos de governo e isso ficou muito evidente aqui hoje em relação à segurança pública e ficou muito evidente também em relação à questão da saúde. Acredito que nós conseguimos pautar dentro da coerência de debater os problemas do estado de Goiás”, avaliou o candidato em entrevista ao POPULAR logo depois do encerramento do evento.