O lançamento da candidatura do ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) ao governo estadual definiu a apresentação de discurso baseado na defesa do legado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e em críticas aos adversários já apresentados para a disputa pelo Palácio das Esmeraldas. O candidato classificou todos os concorrentes como de “direita”, mas manteve especialmente o governador Daniel Vilela (MDB) e o ex-governador e candidato à presidente, Ronaldo Caiado (PSD), como alvos.\nLuis Cesar afirmou, depois da convenção, que existe um “legado enorme” de obras estruturantes realizadas pelos governos federais do PT em Goiás, que geraram grande impacto econômico. Além disso, apontou que o campo progressista no estado está unido em única candidatura, enquanto a direita se divide em três, o que poderia garantir a participação do PT no segundo turno.