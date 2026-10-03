O candidato do PT ao governo de Goiás, Luis Cesar Bueno, abriu o último dia de campanha, neste sábado (3), com caminhada pela região central de Goiânia, que começou na Praça do Botafogo, no Setor Leste Universitário, passou pela Avenida Anhanguera e terminou nas adjacências da Avenida Tocantins, no Setor Central.\nO ato foi marcado pela ênfase na disputa presidencial e em temas nacionais, além dos pedidos de voto nos candidatos da coligação Goiás Pode Mais (PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede e PDT). Ao se referir à possibilidade de vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, ainda no primeiro turno, Luis Cesar afirmou que “o Brasil viverá até amanhã uma verdadeira batalha”. Ao microfone, declarou que Lula é o único presidenciável que defende “a soberania nacional”.