O primeiro debate entre candidatos ao governo de Goiás foi realizado neste domingo (9), com a presença do ex-deputado estadual Luis César Bueno (PT), do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e do senador Wilder Morais (PL). O governador Daniel Vilela (MDB) não compareceu e a ausência foi criticada pelos adversários.\nOs candidatos responderam perguntas sobre meio ambiente, segurança pública, transporte coletivo, terras raras, inteligência artificial, educação, infraestrutura, entre outros. O evento foi realizado pela TV Sucesso Band, em parceria com o Centro Universitário FacUnicamps, em Goiânia.\nAo longo do debate, o candidato petista destacou que disputa o comando do governo de Goiás no palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição. Em suas respostas, Luis César destacou ações adotadas pelas gestões petistas que beneficiaram Goiás e ressaltou a importância de o estado ter um chefe do Executivo alinhado com o governo federal.