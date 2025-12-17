O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (17), que na próxima semana irá transformar a música gospel em patrimônio brasileiro, em um novo aceno à população evangélica.\nO eleitorado evangélico, que costuma apoiar na sua maioria candidatos ligados à direita, é considerado um dos mais importantes para as eleições de 2026.\nO anúncio de Lula foi feito durante reunião ministerial realizada na Granja do Torto, a casa de campo oficial da Presidência. Ao mencionar a intenção de declarar música gospel patrimônio, o petista fez uma menção ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias, que é evangélico e foi indicado para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).\nLula diz que 2026 é ano sagrado e que esquerda não sabe conversar com evangélicos\n9 em 10 eleitores dizem não se arrepender de voto para presidente em 2022, segundo Datafolha