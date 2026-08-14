Presidente Lula (PT) (Ricardo Stuckert / PR)\nO presidente Lula (PT) recebeu na manhã desta sexta-feira (14), no Palácio da Alvorada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), em mais um movimento da reaproximação entre os dois chefes de Poder.\nLula e seu grupo político pressionam para que Alcolumbre coloque em votação e o Senado aprove, ainda antes da eleição de outubro, o projeto que acaba com a escala de seis dias de trabalho por um de descanso. O governo também gostaria que os senadores votassem a PEC (proposta de emenda à Constituição) da Segurança Pública.\nEsse é o terceiro encontro entre Lula e Alcolumbre nos últimos dez dias. Na semana passada, eles conversaram na casa do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Na última quarta-feira (12), o petista recebeu o senador para uma reunião com aliados na qual conseguiu destravar uma parte da agenda do governo que depende de votação no Congresso.