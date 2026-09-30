O presidente Lula (PT) confirmou à Globo que não irá ao debate presidencial marcado pela emissora para esta quinta-feira (1º).\nO petista não compareceu aos demais debates no primeiro turno das eleições deste ano, mas foi a sabatinas e deu entrevistas.\nPolarização nacional marca último embate entre os candidatos ao governo de Goiás\nFlávio Bolsonaro confirma ida a debate da Globo\nDestaque de campanha este ano, uso de wind banners faz comerciantes reclamarem de privilégio a políticos\nA informação de que Lula não vai comparecer ao debate foi divulgada pelo portal G1, que faz parte do grupo Globo. Procurada pela reportagem, a campanha do petista ainda não respondeu.