O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (9) a quebra completa dos sigilos envolvidos nas investigações do caso Master como uma resposta à crise sem precedentes instalada na cúpula do Judiciário.\nDiante da gravidade do maior crime financeiro da história do Brasil, o povo brasileiro precisa de explicações e medidas imediatas para enfrentar a crise institucional que tomou conta do Poder Judiciário", escreveu Lula, no X (antigo Twitter).\nO presidente reclamou do que chamou de "vazamentos seletivos que impactam a disputa eleitoral", em referência velada a informações sobre a relação entre o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, antigo dono do Master. As revelações energizaram o bolsonarismo, força política que tenta eleger o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como chefe de governo no lugar de Lula.