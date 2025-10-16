O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a visita que faria a Goiânia nesta sexta-feira (17). O petista participaria da inauguração de uma obra na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Brito.\nO evento é organizado pelo governo de Goiás, com presença confirmada do governador, Ronaldo Caiado (UB). Com isso, havia a expectativa do primeiro encontro entre Lula e Caiado em um palanque em Goiás desde o início deste mandato.\nCaiado e Lula são adversários políticos históricos. O governador é pré-candidato a presidente em 2026 e o petista pretende disputar a reeleição.\nA obra a ser inaugurada é de implantação do tratamento secundário na ETE, que teve custo de R$ 133,2 milhões, entre recursos da Saneago e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.