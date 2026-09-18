O presidente Lula (PT) disse nesta sexta-feira que a crise causada pelo escândalo do Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF) respinga na reta final da eleição e que o culpado pela fraude financeira é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista disputa a reeleição e tem como principal adversário o filho mais velho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).\nLula teve proximidade com o STF ao longo do atual mandato, incluindo com o ministro Alexandre de Moraes, o principal atingido pelo escândalo. Ele tem sofrido desgaste político com a crise, apesar de não estar citado no caso Master.\nO presidente deu as declarações em entrevista à Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Ele foi questionado pela entrevistadora se a situação envolvendo a Suprema Corte e o Banco Master respinga na eleição.