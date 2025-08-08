O presidente Lula (PT) disse nesta sexta-feira (8) que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), está "garantindo a democracia" no Brasil.\nLula proferiu a fala ao se dirigir ao senador Sérgio Petecão (PSD-AC) durante discurso em Rio Branco, no Acre. O presidente também criticou a ocupação da Mesa Diretora do Senado e Câmara, feita durante dois dias, por parlamentares de oposição que protestaram contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nVocê, Petecão, não assine pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, porque ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcionem a Câmara e o Senado, verdadeiros traidores da pátria", disse Lula.\nSenadores goianos se dividem sobre obstrução física no Congresso