Os dois líderes nas pesquisas para a Presidência trocaram críticas ao votar neste domingo (4). O presidente Lula (PT), candidato à reeleição, disse estar confiante na vitória e repetiu que o país escolhe entre a democracia e a barbárie. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que pesquisas internas do partido indicam transferência de votos de outros candidatos para ele.\nFlávio chegou às 8h05 à escola municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. "Tem um movimento claro de voto de revolta já nesse primeiro turno. Quem votaria em outros candidatos já está votando em Flávio Bolsonaro nesse primeiro turno", afirmou após votar.\nO senador atacou Lula ao citar impostos e o preço dos alimentos. Também disse que o petista, se reeleito, vai perseguir a imprensa, sem detalhar o motivo da afirmação.