O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (27) que as acusações contra seu filho Fábio Luís Lula da Silva são "ilações", mas que Lulinha, como é conhecido, precisa se defender e que não haverá nenhuma interferência do governo para que ele não seja investigado.\n"São ilações, ilações e ilações tiradas de telefonemas", disse Lula, que defendeu a inocência de seu filho. "Eu conheço isso muito bem porque já vivi isso", afirmou, em referência aos processos da Operação Lava Jato.\nSegundo ele, a Polícia Federal "está vazando coisas" para a imprensa, em referência a informações sobre os inquéritos em curso que apuram tráfico de influência. O presidente admitiu se tratar de um caso que leva "suspeitas" para dentro de seu governo. As declarações foram dadas na sabatina de presidenciáveis da TV Globo.