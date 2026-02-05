O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (5) que terá uma conversa olho no olho com o seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, e que o único assunto proibido será a soberania do Brasil.\nO petista também afirmou que o encontro, que deverá acontecer em março, é importante porque os dois líderes não podem "ficar conversando por Twitter", em referência à rede social atualmente conhecida como X.\nGracinha afirma que assumirá comando do UB nos próximos dias\nPresidente da Câmara de Rio Verde é preso em ação que investiga fraude em contratos no caso do delegado Dannilo Proto\nKassab pede desprendimento a Vanderlan e confirma mudança no comando do PSD em Goiás\n"Somos presidentes das duas maiores democracias do Ocidente. Não pode ficar conversando por Twitter. Nós temos que sentar em uma mesa, olhar um no olho do outro, ver quais os problemas que afligem ele, quais os que me afligem, o que interessa para os EUA e o que interessa para o Brasil, e vamos trabalhar juntos", disse o presidente brasileiro.